كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة

وجه يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن رسالة طمأنة للجماهير عقب إصابته في مباراة فريقه ضد العراق.

المباراة شهدت مغادرة يزن النعيمات متأثرا بإصابة تبدو قوية في انتظار الإعلان عن تفاصيلها.

وقال النعيمات خلال مقطع فيديو: "الحمد لله أموري جيدة وأبشركم، النشامي بمن حضر".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

وحجز منتخب الأردن مقعدا في نصف نهائي كأس العرب بالفوز على العراق.

وفاز الأردن على العراق 1-0 في ربع نهائي المسابقة الذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية.

ووصل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب لأول منذ 37 عاما

الإنجاز الأبرز لمنتخب النشامي كان في نسخة 1988 عندما أقيمت البطولة بالأردن وحصل على المركز الرابع

ويلعب منتخب الأردن أمام السعودية في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.