كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا

أوضح يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن أن فريقه وعد يزن النعيمات بتحقيق الانتصار على العراق.

حجز منتخب الأردن مقعدا في نصف نهائي كأس العرب بالفوز على العراق.

وفاز الأردن على العراق 1-0 في ربع نهائي المسابقة الذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية.

وقال أبو ليلى لقناة الكاس: "إصابة يزن النعيمات أثرت علينا نفسيا ووعدناه بالفوز وأوفينا بذلك ونهديه الانتصار".

وأضاف "لا أعرف موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة، لكنه ذهب إلى المستشفى وأسأل الله أن يعود إلى الملاعب في أسرع وقت بإذن الله".

المباراة شهدت مغادرة يزن النعيمات مهاجم الأردن متأثرا بإصابة تبدو قوية في انتظار الإعلان عن تفاصيلها.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

ووصل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب لأول منذ 37 عاما

الإنجاز الأبرز لمنتخب النشامي كان في نسخة 1988 عندما أقيمت البطولة بالأردن وحصل على المركز الرابع

ويلعب منتخب الأردن أمام السعودية في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.

