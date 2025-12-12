انتهت كأس العرب - الجزائر (1)6-7(1) الإمارات.. إلى نصف النهائي

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - ياسين بنزية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد الإمارات في دور ربع النهائي من كأس العرب.

----------------------------------

انتهت

أكونور يسجل ركلة الترجيح الحاسمة.

المقبالي يتصدى لركلة ترجيح نوفل خاشف.

كوامي أوتون يسجل.

زكريا دراوي يسجل.

سلطان يسجل للإمارات.

محمد رضا يسجل الركلة للجزائر.

عصام فايز يسجل للإمارات.

عادل بولبينة يسجل بصعوبة ركلة الترجيح.

لوكاس بيمينتا يسجل للإمارات 3-3.

آدم وناس يسجل ركلة ترجيح.

علي صالح يسجل للإمارات 2-2.

حسام الدين مرازيق يسجل.

شعال يتصدى لميلوني.

تصدي ركلة ترجيح ياسين بنزية.

كايو يسجل للجزائر.

ياسين براهيمي يسجل للجزائر الركلة الأولى.

إلى ركلات الترجيح

إلى شوطين إضافيين

ق 65: جووول برونو أوليفيرا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 47: جووول عادل بولبينة بعد متابعة جيدة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: هدف لعادل بولبينة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 14: جووول بدران من ضربة رأس لكن لم يتم احتساب الهدف بداعي التسلل.

بداية المباراة

كأس العرب الجزائر الإمارات
