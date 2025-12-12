مباشر كأس العرب - الجزائر (1)-(0) الإمارات.. جووول بولبينة

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - ياسين بنزية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد الإمارات في دور ربع النهائي من كأس العرب.

----------------------------------

ق 47: جووول عادل بولبينة بعد متابعة جيدة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: هدف لعادل بولبينة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 14: جووول بدران من ضربة رأس لكن لم يتم احتساب الهدف بداعي التسلل.

بداية المباراة

كأس العرب الجزائر الإمارات
