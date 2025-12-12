مباشر كأس العرب - الجزائر (1)-(0) الإمارات.. جووول بولبينة
الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد الإمارات في دور ربع النهائي من كأس العرب.
----------------------------------
ق 47: جووول عادل بولبينة بعد متابعة جيدة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: هدف لعادل بولبينة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
ق 14: جووول بدران من ضربة رأس لكن لم يتم احتساب الهدف بداعي التسلل.
بداية المباراة
