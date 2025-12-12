مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أن غريمه ريال مدريد لم يفقد المنافسة في بطولة الدوري، وكذلك رفض الحديث عن موقف تشابي ألونسو المدير الفني للملكي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "لا أتحدث عن تشابي ألونسو أو ريال مدريد، أنا لست هنا في المؤتمر الصحفي للحديث عن ذلك، أتحدث عن برشلونة ولهذا أتواجد هنا".

وأضاف "لست قلقا على ريال مدريد تركيزي فقط على أنفسنا ووضعنا الحالي".

وتابع "ريال مدريد فقد المنافسة؟ الطريق ما زال طويلا وهناك العديد من المباريات المتبقية، علينا أن ننظر إلى أنفسنا، بإمكاننا تقديم الأفضل وسعداء بتصدرنا جدول ترتيب الدوري، الأهم أن نحافظ على تركيزنا".

وأنهى حديثه قائلا: "إمكانية رحيل تير شتيجن؟ أتحدث دائما مع لاعبي فريقي، لكن ما نتحدث عنه يبقى بيننا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد الوصيف بفارق 4 نقاط.

هانز فليك برشلونة ريال مدريد ألونسو الدوري الإسباني أوساسونا
