تشكيل الأهلي - جراديشار يقود الهجوم وعبد الكريم على مقاعد البدلاء

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي.

وتقام المباراة في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويتواجد حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء، وسط أنباء اهتمام برشلونة بضمه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال – أحمد رمضان – مصطفى العش – محمد شكري

خط الوسط: أحمد رضا – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمد عبد الله – نيتس جراديشار – طاهر محمد طاهر

البدلاء: حازم جمال – أشرف داري - أحمد عابدين - إبراهيم الأسيوطي – إبراهيم عادل - عمر معوض – إبراهيما كاظم – حسين الشحات – حمزة عبد الكريم

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع طلائع الجيش وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا.

الأهلي جراديشار كأس عاصمة مصر
