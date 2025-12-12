تشكيل كأس العرب – بولبينة يقود هجوم الجزائر.. وخيمينيز في وسط الإمارات

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيل فريقه الأساسي أمام منافسه الإمارات.

ويواجه الجزائر خصمه الإمارات في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

ويقود عادل بولبينة هجوم الجزائر بجانب رضوان بركان وياسين براهيمي.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: فريد شعال

الدفاع: محمد رضا حلايمية – عبد القادر بدران – أشرف عبادة – هواري بوشي

الوسط: فيكتور لكحل – سفيان بن دبكة – ياسين بنزية – ياسين بنزية

الهجوم: ياسين براهيمي – رضوان بركان – عادل بولبينة

بينما أعلن كوزمين أولاريو المدير الفني للإمارات تشكيل الإمارات الأساسي.

ويبدأ نيكولاس خيمينيز في وسط الإمارات.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: حمد المقبالي

الدفاع: ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبن كانيدو

الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيى نادر

الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – يحيى الغساني