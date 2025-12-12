كأس العرب - الأردن يفوز على العراق بهدف معتاد.. ويصل نصف النهائي لأول مرة منذ 37 عاما
الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 18:54
كتب : FilGoal
حجز منتخب الأردن مقعدا في نصف نهائي كأس العرب بالفوز على العراق.
وفاز الأردن على العراق 1-0 في ربع نهائي المسابقة الذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية.
وسجل علي علوان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.
علي علوان سجل الهدف الرابع له البطولة ليتصدر ترتيب الهدافين.
وسجل علوان الأهداف الأربعة من ركلات جزاء، إذ حصل منتخب الأردن على 5 ركلات جزاء خلال 4 مباريات.
هدف|
الأردن يتقدم 1-0 على العراق عن طريق علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة 41
#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/WZbJT7NrlY— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 12, 2025
المباراة شهدت مغادرة يزن النعيمات مهاجم الأردن متأثرا بإصابة تبدو قوية في انتظار الإعلان عن تفاصيلها.
ووصل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب لأول منذ 37 عاما
الإنجاز الأبرز لمنتخب النشامي كان في نسخة 1988 عندما أقيمت البطولة بالأردن وحصل على المركز الرابع
وينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة الجزائر والإمارات لمواجهته في نصف النهائي.