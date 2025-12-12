مستقبله على المحك.. أس: 3 مباريات حاسمة لمستقبل ألونسو

أصبح مستقبل تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على المحك بعد النتائج الأخيرة للفريق.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن المدرب الإسباني ستتم إقالته حال عدم الفوز على ديبورتيفو ألافيس في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإسباني يتجه إلى إقالة ألونسو أيضا حتى إذا انتصر على ألافيس وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا ثم خسر من إشبيلية.

ويواجه ريال مدريد منافسه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 16 من الدوري الإسباني ثم تالافيرا في الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا وإشبيلية في الجولة 17 من الدوري بالترتيب.

وكان موقع ذا أثلتيك في وقت سابق فإن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق كاستيا في دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد حال تمت إقالة ألونسو.

وكشفت صحيفة إل موندو الإسبانية في وقت سابق عن عقد إدارة ريال مدريد لاجتماعا مطولا عقب الخسارة من سيلتا فيجو.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.