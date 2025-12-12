مستقبله على المحك.. أس: 3 مباريات حاسمة لمستقبل ألونسو

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أصبح مستقبل تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على المحك بعد النتائج الأخيرة للفريق.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن المدرب الإسباني ستتم إقالته حال عدم الفوز على ديبورتيفو ألافيس في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإسباني يتجه إلى إقالة ألونسو أيضا حتى إذا انتصر على ألافيس وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا ثم خسر من إشبيلية.

أخبار متعلقة:
قائمة غينيا الاستوائية - هداف 2023 ومهاجم شباب ريال مدريد على رأس الاختيارات في أمم إفريقيا تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل "جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو

ويواجه ريال مدريد منافسه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 16 من الدوري الإسباني ثم تالافيرا في الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا وإشبيلية في الجولة 17 من الدوري بالترتيب.

وكان موقع ذا أثلتيك في وقت سابق فإن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق كاستيا في دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد حال تمت إقالة ألونسو.

وكشفت صحيفة إل موندو الإسبانية في وقت سابق عن عقد إدارة ريال مدريد لاجتماعا مطولا عقب الخسارة من سيلتا فيجو.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ريال مدريد الدوري الإسباني ألونسو أربيلوا
نرشح لكم
عودة العلاقات؟ BBC: صلاح يعود لقائمة ليفربول لمواجهة برايتون مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو للمرة الأولى.. إيجور تياجو أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الإنجليزي "سأكون كاذبا إذا رفضت".. بنزيمة يفتح باب العودة لمنتخب فرنسا مؤتمر سلوت: سعيد بتوديع كأس الرابطة الإنجليزية.. وهذا الثنائي يغيب لأسابيع فرصة شوبير؟ ليفاكوفيتش يرفض المشاركة مع جيرونا من أجل الرحيل الدوري الأوروبي - 3 أهداف في 8 دقائق وثلاثي على الصدارة.. وروما يضرب سلتيك الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد صول صلاح.. وموقفه أمام نيجيريا 27 دقيقة | منتخب مصر
عودة العلاقات؟ BBC: صلاح يعود لقائمة ليفربول لمواجهة برايتون ساعة | المحترفون
الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي.. نزول حمزة عبد الكريم ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة ساعة | الوطن العربي
كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس العرب - الجزائر (1)-(1) الإمارات.. إلى شوطين إضافيين 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا 4 كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع
/articles/519046/مستقبله-على-المحك-أس-3-مباريات-حاسمة-لمستقبل-ألونسو