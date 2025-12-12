كامل أبو علي: لن أقبل التواجد في موسم جديد بدون استاد المصري

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع كامل أبو علي رئيس المصري

شدد كامل أبو علي رئيس النادي المصري على ضرورة إنهاء العمل في استاد بورسعيد قبل بداية الموسم المقبل وناشد وزير الرياضة على المساهمة لإنهاء الإنشاءات.

وقال كامل أبو علي رئيس النادي المصري عبر حساب النادي على "فيسبوك": "أشكر المهندسين العاملين على مجهودهم الكبير في استاد بورسعيد، وكان لدينا بعض التعديلات البسيطة مع المهندسين، وتفاجأت بأفكار رائعة منهم وستكون إضافة كبيرة جدا".

وأضاف "المشكلة الوحيدة التي تواجهنا في استاد بورسعيد هي التأخير، ووصلنا لخطوة تفصلنا عن تحقيق الحلم، والآن العمل متوقف ولذلك أناشد وزير الرياضة بألا يتوقف العمل لأننا وصلنا لمرحلة يجب فيها إنهاء هذا المشروع بعد هذا المجهود المبذول".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون تشكيل كأس العرب - يزن النعيمات يقود الأردن.. وثنائي يبدأ في هجوم العراق أفشة: أعتذر وحزين بسبب كأس العرب.. ولا أتهرب من المسؤولية وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي

وأردف "حسبما علمت أن الدفعات المالية التي كانت مطلوبة من محافظة بورسعيد تم سدادها، وباقي دفعات وزارة الرياضة".

وتابع "المصري في وضع صعب جدا، النادي يدفع 70 مليون جنيه إيجار ملاعب ومعسكرات والنادي لا يستطيع تحمل كل ذلك، ولن أقبل التواجد في موسم جديد بدون الملعب، سيكون هذا أشبه بالانتحار، وأقول هذا بوضوح".

وأكمل "نريد استلام الاستاد وسنواصل بعدها العمل عليه، وسيكون لدينا أفكار وسندبر موارد تساعدنا على زيادة أصول النادي المالية".

وأتم "لدينا مدير فني يعمل بدون مكتب، وليس لدينا صالة جيمانزيوم، نريد إقامة منظومة، ولا يمكن تحمل أكثر من هذا الموسم باللعب خارج أرضنا".

وأوضح أشرف صبحي وزير الرياضة في وقت سابق أن استاد المصري ببورسعيد، يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات الحديثة ليكون صرحاً رياضياً متكاملاً، يعكس مكانة النادي وتاريخه الكبير.

ويخوض المصري الموسم الحالي المباريات على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض الفريق مبارياته ضد الفرق الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية.

كامل أبو علي المصري استاد بورسعيد استاد المصري
نرشح لكم
وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة مواعيد مباريات الجمعة 12 ديسمبر 2025.. ربع نهائي كأس العرب والأهلي في عاصمة مصر حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع لتنفيذ مشروع قومي.. إخطار الزمالك بإيقاف أي تعاملات وإنشاءات في أرض مرسى مطروح اعتراض وطرد وضربتي جزاء.. بتروجت يحقق فوزا قاتلا أمام دجلة بكأس العاصمة كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري
أخر الأخبار
مستقبله على المحك.. أس: 3 مباريات حاسمة لمستقبل ألونسو 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة غينيا الاستوائية - هداف 2023 ومهاجم شباب ريال مدريد على رأس الاختيارات في أمم إفريقيا 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وبلدية المحلة يحقق الفوز الأول ساعة | القسم الثاني
مؤتمر كولو توريه: جوارديولا سيتواجد أمام كريستال بالاس.. وبإمكاننا الفوز على أي فريق ساعة | الدوري الإنجليزي
كامل أبو علي: لن أقبل التواجد في موسم جديد بدون استاد المصري 2 ساعة | الدوري المصري
أفشة: أعتذر وحزين بسبب كأس العرب.. ولا أتهرب من المسؤولية 2 ساعة | كأس العرب
وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في كأس العرب - الأردن (1)-(0) العراق.. النشامى إلى نصف النهائي 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 3 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519042/كامل-أبو-علي-لن-أقبل-التواجد-في-موسم-جديد-بدون-استاد-المصري