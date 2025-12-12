كامل أبو علي: لن أقبل التواجد في موسم جديد بدون استاد المصري

شدد كامل أبو علي رئيس النادي المصري على ضرورة إنهاء العمل في استاد بورسعيد قبل بداية الموسم المقبل وناشد وزير الرياضة على المساهمة لإنهاء الإنشاءات.

وقال كامل أبو علي رئيس النادي المصري عبر حساب النادي على "فيسبوك": "أشكر المهندسين العاملين على مجهودهم الكبير في استاد بورسعيد، وكان لدينا بعض التعديلات البسيطة مع المهندسين، وتفاجأت بأفكار رائعة منهم وستكون إضافة كبيرة جدا".

وأضاف "المشكلة الوحيدة التي تواجهنا في استاد بورسعيد هي التأخير، ووصلنا لخطوة تفصلنا عن تحقيق الحلم، والآن العمل متوقف ولذلك أناشد وزير الرياضة بألا يتوقف العمل لأننا وصلنا لمرحلة يجب فيها إنهاء هذا المشروع بعد هذا المجهود المبذول".

وأردف "حسبما علمت أن الدفعات المالية التي كانت مطلوبة من محافظة بورسعيد تم سدادها، وباقي دفعات وزارة الرياضة".

وتابع "المصري في وضع صعب جدا، النادي يدفع 70 مليون جنيه إيجار ملاعب ومعسكرات والنادي لا يستطيع تحمل كل ذلك، ولن أقبل التواجد في موسم جديد بدون الملعب، سيكون هذا أشبه بالانتحار، وأقول هذا بوضوح".

وأكمل "نريد استلام الاستاد وسنواصل بعدها العمل عليه، وسيكون لدينا أفكار وسندبر موارد تساعدنا على زيادة أصول النادي المالية".

وأتم "لدينا مدير فني يعمل بدون مكتب، وليس لدينا صالة جيمانزيوم، نريد إقامة منظومة، ولا يمكن تحمل أكثر من هذا الموسم باللعب خارج أرضنا".

وأوضح أشرف صبحي وزير الرياضة في وقت سابق أن استاد المصري ببورسعيد، يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات الحديثة ليكون صرحاً رياضياً متكاملاً، يعكس مكانة النادي وتاريخه الكبير.

ويخوض المصري الموسم الحالي المباريات على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض الفريق مبارياته ضد الفرق الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية.