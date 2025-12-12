أفشة: أعتذر وحزين بسبب كأس العرب.. ولا أتهرب من المسؤولية

قدم محمد مجدي "أفشة" لاعب المنتخب المصري الثاني الذي شارك في كأس العرب، اعتذاره للجماهير.

وودع المنتخب دور المجموعات من بطولة كأس العرب بعدما نقطتين ليحل ثالثا في المجموعة الثالثة بالبطولة خلف الأردن والإمارات.

وتعادل المنتخب أمام الكويت والإمارات بنتيجة 1-1، قبل الخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.

وكتب أفشة عبر حسابه على انستجرام "قبل أي كلام يقال لازم يكون أوله جملة واحدة.. أسف جدا جدا".

وأكمل لاعب وسط الأهلي "مهما حصل ومهما اتقال اسم مصر كبير، وكان أفضل من كده".

وأضاف "أنا عن نفسي بعتذر وحزين جدا ومش بهرب من المسؤولية.. اللعب باسم منتخب مصر مينفعش فيه الأداء اللي حصل ومفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة أسف جدا كان لازم أفضل من كده".

وأتم "حقكم بصراحة، أسف مرة واحدة مش كفاية، أسف مليون مرة".

وحل أفشة كبديل في أول مباراتين أمام الكويت والإمارات لمدة 29، و21 دقيقة على التوالي.

فيما بدأ مباراة الأردن أساسيا قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة.