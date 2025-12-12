وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

كتب : محمود صلاح

محمد النني - مصر

أوضح سامر سلامة وكيل محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي حقيقة رفض مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي انضمامه لصفوف الفريق.

وربطت بعض التقارير في صيف 2024 انضمام النني للأهلي لكنه وقع لصفوف الجزيرة الإماراتي آنذاك.

وقال وكيل محمد النني لـ FilGoal.com: "رفض كولر ضم النني للأهلي؟ غير صحيح، اللاعب وقع للجزيرة الإماراتي بعقد يمتد لموسمين في 2024 وقت تدريب كولر للأهلي".

وأضاف "لم يحدث أي تواصل بيني وبين الأهلي، وليس صحيحا أن الأهلي اتفق مع النني على ضمه وتوقفت الصفقة بسبب رفض كولر".

وأتم "نكن كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي ومجلس إداراته المحترم".

وانتقل النني في صيف 2024 إلى الجزيرة عقب نهاية تعاقده مع أرسنال وخوض أولمبياد باريس 2024.

وساهم النني الموسم الماضي في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة المحترفة الإماراتية.

ويشارك النني بشكل أساسي الموسم الجاري رفقة إبراهيم عادل في تشكيل الجزيرة.

