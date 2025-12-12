انتهت في كأس العرب - الأردن (1)-(0) العراق.. النشامى إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن ضد العراق في ثالث مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان في الرابعة والنصف عصرًا على استاد المدينة التعليمية.

وتأهل منتخب الأردن في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب العراق في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف الجزائر.

وسيتأهل الفائز للقاء السعودية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

نهاية المباراة

ق70 هدف التعادل يضيع بعد تصدي رائع من يزيد أبو ليلي حارس مرمى الأردن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول علواااان يتقدم للأردن بهدف من ركلة جزاء

ق 39: ركلة جزاااء للأردن بعد لمسة يد على مدافع العراق

ق 37: مطالبات باحتساب ركلة جزاء للأردن

ق 15: اللاعب يسقط أرضا ويخرج من أرض الملعب محمولا على ناقلة ومشاركة فاخوري بدلا منه.

ق 9: إصابة يزن النعيمات لاعب الأردن

بداية اللقاء