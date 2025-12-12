تشكيل كأس العرب - يزن النعيمات يقود الأردن.. وثنائي يبدأ في هجوم العراق

يبدأ يزن النعيمات في هجوم الأردن ومهند علي في هجوم العراق في ثالث مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان في الرابعة والنصف عصرًا على استاد المدينة التعليمية.

ويتواجد علي علوان مهاجم الأردن وهداف البطولة برصيد 3 أهداف حتى الآن في هجوم النشامى.

وجاء تشكيل الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: عبد الله نصيب – سعد الروسان – حسام أبو الذهب

الوسط: أدهم القريشي – نزار الرشدان – عامر جاموس – مهند أبو طه

الهجوم: محمود مرضي - علي علوان – يزن النعيمات

فيما جاء تشكيل العراق

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: مصطفى سعدون – مناف يونس - أكام هاشم –- أحمد مكنزي

الوسط: أمجد عطوان – كرار نبيل – زيد إسماعيل – علي جاسم

الهجوم: مهند علي – أحمد يحيى

وتأهل منتخب الأردن في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب العراق في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف الجزائر.

وسيتأهل الفائز للقاء السعودية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.