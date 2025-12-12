اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقديم للمشاركة في سحب تذاكر كأس العالم

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب التقديم لجماهير للكرة المصرية للمشاركة في سحب تذاكر كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم يونيو 2026.

وأوضح اتحاد الكرة أن الجماهير يمكنها التقديم للمشاركة في سحب التذاكر عبر الرابط التالي:

https://fifa-fwc26-us.tickets.fifa.com/

وأشار الاتحاد إلى أن اختيار السحب المخصص لمشجعي مصر وفق نظام “My Team – RSD”، وتستمر المرحلة حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ولن تُقبل الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد.

وكشف الاتحاد أن التقديم ليس بنظام الأسبقية، وجميع الطلبات تعامل بالتساوي في السحب

ودفا الاتحاد جماهيره الكرة المصرية إلى الإسراع في تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة.

وأتم اتحاد الكرة "أي تذاكر غير مستخدمة من مخصص جماهير مصر سيتم تحويلها إلى المجموعات الأخرى."

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلحيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

