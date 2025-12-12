مؤتمر يورتشيتش: غياب الكرتي عار.. ونريد أن نكون أبطال العالم

أوضح كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن غياب وليد الكرتي لاعب الفريق ضد فلامنجو في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025 نتيجة قلة الدعم من الاتحاد المصري والإفريقي لكرة القدم.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو غدا السبت في السابعة مساءً في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال المدير الفني لـ بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي: "أريد الفوز بكل مباراة أخوضها، فلامنجو فريق كبير يمتلك 50 مليون مشجع، وفخورون بالمشاركة في تلك المرحلة كأس إنتركونتيننتال ونلعب ضد فرق كبيرة وسنواجه فلامنجو ونحترمه كثيرا، وأطلب من لاعبي فريقي احترام الخصوم وأن نلعب بأسلوبنا وأفكارنا ونحقق أهدافنا وسنقدم كل ما لدينا وسنقدم مباراة جيدة".

وأضاف عن منافسه "سنواجه فريق يمتلك خبرة كبيرة وأسماء لعبت في أوروبا وعدوا مؤخرا للبرازيل ولديهم جودة وطموح كبير لتحقيق شيئا كبيرا. شاهدت آخر 4-5 مباريات لفلامنجو، وأعرف الكثير عن تشكيل الفريق ولديهم الكثير من الجودة والخبرة وهم فريق كبير، نحن نمتلك فريقا يشارك لأول مرة في هذا المستوى وسترون أداءً جيدا".

وأكمل "أفضل اللعب بضغط عالي في كرة القدم وهذا أسلوبي، أريد أن يكون لاعبي فريقي قادرين على فعل ذلك، ووليد الكرتي لن يتواجد معنا في المباراة ولا أريد الحديث عن هذا الأمر، نحن فريق كبير لكن لا نلقى دعما كبيرا من الاتحاد المصري أو رابطة الأندية أو الاتحاد الإفريقي، وغياب الكرتي عن المباراة عار".

وواصل "عندما جئت إلى بيراميدز كانت مشكلتي أن الفريق لا يمتلك الخبرات الكافية في المباريات الكبيرة، وعندما كنا نخوض مباريات كبيرة في إفريقيا كانت النتيجة 2-0 للخصم قبل أن نسافر، لكن في السنوات الأخيرة استفدنا من المباريات، والآن أصبحت الأمور أسهل لتحضير الفريق لمباريات كبيرة مثل مباراة فلامنجو غدا".

وتابع "في المباريات الكبيرة يجب أن تمتلك جودة فردية وألا ترتكب أخطاءً كبيرة وسنحضر أنفسنا للمباراة مثلما نفعل في كل مباراة".

وأردف "الكل يتحدث عن فلامنجو وليس باريس سان جيرمان، أحضّر لاعبي فريقي لخوض المباراة ونريد أن نصل للنهائي، وأعتقد أن هناك ضغوط أكبر على فلامنجو منا، هم الفريق الأكبر والذي يجب عليهم الفوز، وبالنسبة لنا لا نخضع لمثل تلك الضغوط".

وشدد "ستكون تلك أكبر مباراة في تاريخ بيراميدز، الآن أتحدث عن فلامنجو وباريس سان جيرمان، منذ عامين جئت والفريق لم يحقق أي لقب، والآن بعد عامين حققنا 4 ألقاب وغدا سنواجه فلامنجو وأنا فخور بذلك".

واستدرك "مدرب سابق أخبرني أن المباراة القادمة هي فقط المهمة، وأعتقد أننا يجب أن نفكر في مباراة فلامنجو، وفي هذا الوقت لدينا طموح كبير ونريد أن نكون أبطال العالم، ربما هذا ليس حقيقيا لكن هذا أسلوبي".

وأتم "سأقول مرة أخرى، عندما تحدثت سابقا عن دعم اتحاد الكرة، في 2022 خضنا مباراة بـ 13-14 لاعبا بدون اللاعبين الدوليين، فعلنا الكثير ونريد الدعم وهو أقل شيء، تلك مشكلتنا لكن علينا التركيز فقط على فلامنجو غدا".

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.