كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو

يدير القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة بيراميدز ضد فلامنجو تحكيميا في كأس التحدي.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو غدا السبت في السابعة مساءً في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

كشف فيفا عبر موقعه الرسمي تعيين القطري لإدارة المباراة تحكيميا.

وأدار الحكم الدولي البالغ 38 عاما نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2024.

وستكون تلك ثاني مباراة يديرها لفلامنجو بعدما أدار من قبل مباراة الفريق ضد ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

وفي الموسم الحالي أدار الجاسم 11 مباراة أشهر خلالها 52 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.