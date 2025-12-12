مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - فلامنجو

أشاد فيليبي لويس المدير الفني لـ فلامنجو بقدرات بيراميدز خاصة الدفاعية وفيستون ماييلي مهاجم الفريق قبل لقاء الفريقين المرتقب في كأس التحدي.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو غدا السبت في السابعة مساءً في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتينينيتال 2025.

وقال المدير الفني لـ فلامنجو خلال المؤتمر الصحفي: "درست بيراميدز كثيرا أمس واليوم، هو فريق منظم للغاية ودفاعهم قوي جدا ويتمتعون بقوة بدنية هائلة ومن الصعب اختراقهم".

وأضاف "رأينا أمام أهلي جدة مدى صعوبة اختراق دفاعهم وخلق الفرص لذلك نتوقع مباراة صعبة للغاية".

وأكمل "أعرف الكثير عن الكرة المصرية لأنني لعبت مع محمد صلاح في تشيلسي وهو لاعب ممتاز".

وواصل "أعتقد أن ما يلفت انتباهي هو البنية البدنية للاعبين، إنهم أقوياء للغاية، يستطيعون الركض لمسافات طويلة ولا يتعبون أبدا، ولهذا يصعب الفوز عليهم بالمباريات".

وأشاد "كان ماييلي اللاعب المحوري في أداء الفريق ضد أهلي جدة، وربما الأكثر حسما في بيراميدز، لكنه فريق متماسك للغاية لا يعتمد على هذا اللاعب فقط".

وأتم "من الرائع عودة بيدرو إلى الملعب. لقد رأينا أنه عاد بنفس الثقة والحماس والرغبة التي كانت لديه قبل إصابته في ذراعه. تعتمد خطتنا له على تقدمه اليومي. سنقرر في مران اليوم ما إذا كان سيحصل على بعض الدقائق غدا أم لا. أتوقع أن يحصل على بعض الدقائق".

وغاب بيدرو منذ أكتوبر الماضي عن خوض المباريات بسبب إصابته بكسر في يده خلال مباراة راسينج في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.

بيراميدز فيليبي لويس فلامنجو
