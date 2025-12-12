إنتر ميامي يفعل بند شراء دي بول.. ورحيل لويس سواريز

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - لويس سواريز - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي تفعيل بند شراء رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد.

وانضم دي بول في أغسطس الماضي من أتلتيكو مدريد لإنتر ميامي معارا، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه.

وكشف النادي الأمريكي عبر موقع الرسمي استمرار 15 لاعبا على رأسهم ليونيل ميسي الموسم المقبل.

لاعب الوسط الأرجنتيني خاض 17 مباراة مع الفريق وسجل هدفا في نهائي الدوري الأمريكي وصنع 5 أهداف.

وسينتقل دي بول مقابل 15 مليون يورو لإنتر ميامي ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي متفوقا على المكسيكي رودولفو بيزارو الذي انضم في 2020 مقابل 10 ملايين يورو.

وكشف النادي أيضا رحيل لويس سواريز بنهاية تعاقده الموسم الجاري.

يذكر أيضا أن سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا قد أعلنا اعتزالهما بنهاية الموسم الحالي.

الهداف الأوروجوياني خاض 87 مباراة بقميص إنتر ميامي وتوج بلقبين وسجل 42 هدفا وصنع 29 محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي النادي خلف ليونيل ميسي.

