فرصة شوبير؟ ليفاكوفيتش يرفض المشاركة مع جيرونا من أجل الرحيل

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

دومينيك ليفاكوفيتش - حارس كرواتيا

يرفض الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى جيرونا الإسباني المشاركة في المباريات مع الفريق منتظرا الرحيل في يناير المقبل.

وربطت التقارير الإسبانية اسم مصطفى شوبير بالانتقال لصفوف جيرونا في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وأشار المدرب إلى أن الحارس الكرواتي رفض المشاركة في الخسارة بنتيجة 2-1 من أورينس في كأس ملك إسبانيا.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن الدوري الأوروبي - 3 أهداف في 8 دقائق وثلاثي على الصدارة.. وروما يضرب سلتيك قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025 سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

وشارك باولو جازانيجا حارس الفريق في المباراة رغم شعوره بالمرض، وتعرض الفريق للإقصاء أمام فريق درجة ثالثة.

وقال ميشيل سانشيز المدير الفني لـ جيرونا: "ليفاكوفيتش إنسان رائع، لكن أهدافه مختلفة عن جيرونا، أخبرني بنفسه إنه إنسان مخلص، لكن لا يريد اللعب هنا".

وأوضح "يريد اللعب لفريق آخر لأنه إذا شارك مع جيرونا لن يكون قادرا على خوض المباريات مع أي فريق آخر".

وأردف المدير الفني "جازانيجا شارك في اللقاء رغم إصابته بالحمى وارتفاع درجة حرارته لـ 38، حاليا لدي حارس مرمى واحد حتى سوق الانتقالات الشتوية، وأعرف أننا نعاني من مشكلة".

صاحب الـ 30 عاما شارك في مباراتين مع فنربخشة التركي هذا الموسم وترك الكناري عقب انضمام إيدرسون قادما من مانشستر سيتي منضما لجيرونا في الصيف.

ويرغب الحارس في الرحيل عن صفوف الفريق في يناير لخوض تجربة لعب أكبر للاستعداد لـ كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده كرواتيا.

ووفقا للوائح فيفا لا يحق للاعب المشاركة في المباريات مع 3 فرق مختلفة في نفس الموسم، ولذلك يرفض الحارس المشاركة من أجل الرحيل والحصول على فرصة في نادي آخر.

وارتبط اسم الحارس الكرواتي بالانضمام لصفوف دينامو زغرب الكرواتي وهو ما يمنحه دقائق أكثر للمشاركة واللعب استعدادا لكأس العالم 2026.

وبحسب ماتيو موريتي عبر راديو ماركا الإسبانية، فإن شوبير أحد الحارسين المهتم جيرونا بضمهما، والخيار الآخر هو دييجو كوندي حارس مرمى فياريال.

ويحتل جيرونا المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة بعد مرور 15 جولة على الدوري الإسباني.

ويضم جيرونا في صفوفه الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا والأوكراني كريبفتسوف فلاديسلاف بالإضافة للكرواتي المخضرم والإسباني خوان كارلوس مارتن.

وشارك الأرجنتيني في 15 مباراة فيما شارك الحارس الأوكراني في 3 مباريات قبل تعرضه للإصابة.

جيرونا مصطفى شوبير ليفاكوفيتش
نرشح لكم
للمرة الأولى.. إيجور تياجو أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الإنجليزي "سأكون كاذبا إذا رفضت".. بنزيمة يفتح باب العودة لمنتخب فرنسا مؤتمر سلوت: سعيد بتوديع كأس الرابطة الإنجليزية.. وهذا الثنائي يغيب لأسابيع الدوري الأوروبي - 3 أهداف في 8 دقائق وثلاثي على الصدارة.. وروما يضرب سلتيك الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر
أخر الأخبار
دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وبلدية المحلة يحقق الفوز الأول دقيقة | القسم الثاني
مؤتمر كولو توريه: جوارديولا سيتواجد أمام كريستال بالاس.. وبإمكاننا الفوز على أي فريق 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كامل أبو علي: لن أقبل التواجد في موسم جديد بدون استاد المصري 38 دقيقة | الدوري المصري
أفشة: أعتذر وحزين بسبب كأس العرب.. ولا أتهرب من المسؤولية 54 دقيقة | كأس العرب
وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس العرب - الأردن (1)-(0) العراق.. جوووول علواااان ساعة | كأس العرب
مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العرب - يزن النعيمات يقود الأردن.. وثنائي يبدأ في هجوم العراق ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 3 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519021/فرصة-شوبير-ليفاكوفيتش-يرفض-المشاركة-مع-جيرونا-من-أجل-الرحيل