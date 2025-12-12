فرصة شوبير؟ ليفاكوفيتش يرفض المشاركة مع جيرونا من أجل الرحيل

يرفض الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى جيرونا الإسباني المشاركة في المباريات مع الفريق منتظرا الرحيل في يناير المقبل.

دومينيك ليفاكوفيتش النادي : جيرونا جيرونا

وربطت التقارير الإسبانية اسم مصطفى شوبير بالانتقال لصفوف جيرونا في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وأشار المدرب إلى أن الحارس الكرواتي رفض المشاركة في الخسارة بنتيجة 2-1 من أورينس في كأس ملك إسبانيا.

وشارك باولو جازانيجا حارس الفريق في المباراة رغم شعوره بالمرض، وتعرض الفريق للإقصاء أمام فريق درجة ثالثة.

وقال ميشيل سانشيز المدير الفني لـ جيرونا: "ليفاكوفيتش إنسان رائع، لكن أهدافه مختلفة عن جيرونا، أخبرني بنفسه إنه إنسان مخلص، لكن لا يريد اللعب هنا".

وأوضح "يريد اللعب لفريق آخر لأنه إذا شارك مع جيرونا لن يكون قادرا على خوض المباريات مع أي فريق آخر".

وأردف المدير الفني "جازانيجا شارك في اللقاء رغم إصابته بالحمى وارتفاع درجة حرارته لـ 38، حاليا لدي حارس مرمى واحد حتى سوق الانتقالات الشتوية، وأعرف أننا نعاني من مشكلة".

صاحب الـ 30 عاما شارك في مباراتين مع فنربخشة التركي هذا الموسم وترك الكناري عقب انضمام إيدرسون قادما من مانشستر سيتي منضما لجيرونا في الصيف.

ويرغب الحارس في الرحيل عن صفوف الفريق في يناير لخوض تجربة لعب أكبر للاستعداد لـ كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده كرواتيا.

ووفقا للوائح فيفا لا يحق للاعب المشاركة في المباريات مع 3 فرق مختلفة في نفس الموسم، ولذلك يرفض الحارس المشاركة من أجل الرحيل والحصول على فرصة في نادي آخر.

وارتبط اسم الحارس الكرواتي بالانضمام لصفوف دينامو زغرب الكرواتي وهو ما يمنحه دقائق أكثر للمشاركة واللعب استعدادا لكأس العالم 2026.

وبحسب ماتيو موريتي عبر راديو ماركا الإسبانية، فإن شوبير أحد الحارسين المهتم جيرونا بضمهما، والخيار الآخر هو دييجو كوندي حارس مرمى فياريال.

ويحتل جيرونا المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة بعد مرور 15 جولة على الدوري الإسباني.

ويضم جيرونا في صفوفه الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا والأوكراني كريبفتسوف فلاديسلاف بالإضافة للكرواتي المخضرم والإسباني خوان كارلوس مارتن.

وشارك الأرجنتيني في 15 مباراة فيما شارك الحارس الأوكراني في 3 مباريات قبل تعرضه للإصابة.