سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

"لن يسهل الأهلي الأمور".. هكذا تحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.

قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي تلقي عرض رسمي من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم لاعب الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأهلي تلقى عروضا "أكثر ربحية للاعب" عن عرض برشلونة.

وأوضح التقرير أن أندية بايرن ميونيخ الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وليون الفرنسي أبدوا اهتماما بضم اللاعب.

وأكمل التقرير إلى أن الأهلي "ليس بحاجة لبيعه حاليا، لذا سيحاول الاحتفاظ بالموهبة التي يعتبرها صاحب أكبر إمكانات في مصر وأحد أكثر المواهب الواعدة في إفريقيا".

وأوضح التقرير إلى أن رغبة حمزة هي الانتقال لبرشلونة مهما كانت الظروف، لكن القرار النهائي يعود للأهلي الذي "عليه أن يقرر ما إذا كان سيبيع المهاجم ويحقق ربحا، أم سيستمر في الاستمتاع بموهبته في مصر رغم علمه برغبة اللاعب الشاب في الرحيل لتحقيق حلمه بالانضمام إلى ناديه المفضل".

وأتم التقرير أن الأهلي يرفض بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بعد موسم ونص من الآن تماما لكن علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة.

ويحاول برشلونة ضم عبد الكريم لتعويض غياب ثنائي هجومه، ويرغب الفريق الكتالوني في حسم تعاقده مطلع يناير بالتزامن مع بلوغ حمزة 18 عامًا والسماح بقيده رسميا.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قبل أيام: "برشلونة أرسل عرضا رسميا طلب خلاله التعاقد مع حمزة عبد الكريم للانضمام لفريقه الثاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء".

وتابع "العرض المرسل لم يحتوي على مبلغ مالي محدد ولكن الفريق الإسباني يرغب في الشراكة مع الأهلي في اللاعب، إذ يقوم بتطويره بشكل أكبر وإشراكه مع الفريق وحصول الأهلي على نسبة من إعادة البيع".

وأتم "الأهلي ربط الموافقة على عرض برشلونة بموافقة يس توروب مدرب الفريق والتعاقد مع مهاجم قوي آخر في شهر يناير لتعويضه".

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر.

ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة، كما سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

