مواعيد مباريات الجمعة 12 ديسمبر 2025.. ربع نهائي كأس العرب والأهلي في عاصمة مصر

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - الأهلي - إنبي

تتواصل مباريات كأس العرب وكأس عاصمة مصر، واختبار جديد لـ مصطفى محمد مع نانت الفرنسي.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كأس عاصمة مصر

تختتم مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بلقاء يجمع الأهلي وإنبي على استاد السلام في الثامنة مساءً.

كأس العرب

وتستكمل اليوم باقي مباريات ربع نهائي كأس العرب.

البداية بين الأردن والعراق في الربع والنصف عصرا.

وفي السابعة والنصف مساءً يلتقي منتخبا الجزائر والإمارات.

وتذاع المباريات على بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وشاشا سبورت.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

الدوري الفرنسي

يستهل نانت الجولة 16 من الدوري الفرنسي بحلوله ضيفا على أنجيه في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

