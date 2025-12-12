الدوري الأوروبي - 3 أهداف في 8 دقائق وثلاثي على الصدارة.. وروما يضرب سلتيك

تغلب ليون على جو أهيد إيجلز الهولندي 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

المباراة شهدت 3 أهداف، كلهم في 8 دقائق.

تقدم أفونسو موريرا لليون في الدقيقة 3، وتعادل ميلان سميت في الدقيقة 6، ثم استرد بافل سولتش التقدم في الدقيقة 11.

بذلك يتصدر ليون مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن ميتيلاند الدنماركي الذي فاز على جينك 1-0، ويليهما أستون فيلا في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

أستون فيلا زاد أوجاع بازل السويسري متغلبا عليه 2-1.

تقدم إيفان جيسان للفيلانز في الدقيقة 12، وتعادل فلافيوس دانيليوك في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 53 سجل يوري تيليمانس هدف الفوز.

وبينما واصل أستون فيلا تحليقه ضمن ثلاثي القمة بـ 15 نقطة، هوى بازل إلى المركز السادس والعشرين برصيد 6 نقاط.

وعلى الجانب الآخر سحق روما مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-0.

الهدف الأول جاء عكسيا بتوقيع ليام سكيلز في الدقيقة 6.

وسجل إيفان فيرجسون هدفين في الدقيقتين 36 و45+1.

روما رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن شتوتجارت التاسع.

أما سلتيك فهو في آخر مراكز الملحق، المركز الرابع والعشرين برصيد 7 نقاط.

