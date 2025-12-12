كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن

أبدى إلياس هدايا حارس مرمى منتخب سوريا حزنه على خروج بلاده أمام المغرب في كأس العرب.

وقال هدايا في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "مباراة جيدة، ولكن الأمر صعب. الفريق كله لعب جيدا وكنا نتمنى إسعاد جماهيرنا".

وأضاف "أشكر جماهيرنا التي شعرنا بأنها خلفنا حول العالم كله وليس فقط داخل الملعب".

وتابع "كنا نتمنى الاستمرار ولكن هذه هي كرة القدم. كنا نريد المزيد ولكن هذا ما حدث".

وفاز المغرب على سوريا بهدف دون رد، في أولى مباريات ربع نهائي كأس العرب.

سجل وليد أزارو الهدف الوحيد في الدقيقة 79، من متابعة لتسديدة منير شعير العائدة من الحارس.

النتيجة قادت المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب.

وينتظر أسود الأطلس الفائز بين الجزائر والإمارات.