حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

عبر حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي، عن فخره بالتواجد داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يحظى به نتاج طبيعي لتواجد في نادي القرن.

وقال عبد الكريم في حوار عبر موقع الأهلي الرسمي "من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع سواء أندية خارجية أو منتخبات وطنية وهذا أمر ليس جديدًا على النادي، مما يمنحني دوافع كبيرة ومسئولية مضاعفة لتقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة."

وأكمل مهاجم الأهلي الصاعد "لا أشغل نفسي بالضغوط التي تصاحب اللعب مع الفريق الأول، أصب كامل تركيزي على التدريبات وكيفية تطوير نفسي، وأسعى لتقديم كل ما يمكنني حتى أصبح جديرًا بثقة الجهاز الفني".

وعن الاهتمام الخارجي بضمه، رد "اهتمام الأندية الخارجية جاء بعد أن وفقت في الظهور بشكل مميز، سواء مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم أو من خلال تصعيدي للفريق الأول والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال تواجدي ببطولة الدوري بالموسم الماضي."

وذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب في يناير المقبل.

وشارك حمزة عبد الكريم في كأس العالم للناشئين في قطر، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدف.

وتابع عبد الكريم "تواجدي في الأهلي كان حلمًا كبيرًا، عائلتي كلها أهلاوية ولديها تاريخ في الكرة الطائرة، لكنهم تركوا لي حرية اختيار اللعبة التي أعشقها وبالفعل حظيت بدعمهم."

وأضاف "بالتأكيد طموحاتي كبيرة في أن أحقق لنفسي تاريخًا كبيرًا مع النادي وأكون امتدادًا لعائلتي داخل الأهلي."

وعن شعوره حين تم تصعيده للفريق الأول "كان شعورًا لا يوصف عند تواجدي في غرفة الملابس بملعب مختار التتش، كانت خطوة مهمة لتحقيق حلمي الأكبر، وهو يوم لا يمكن أن أنساه بعد أن حصلت على دفعة كبيرة بعد أن أصبحت أمثل النادي الأهلي وأحمل مسئولية تجاه الجماهير العظيمة.

وأكمل "تواجدي مع الفريق الأول كان أشبه بالحلم، أصبحت أتدرب إلى جانب اللاعبين الذين كنت أشاهدهم من خلال شاشات التلفزيون، وأصبحوا يقدمون لي المساعدة لكي أتطور وهو أمر ليس سهلًا بالمرة، ومع دعم اللاعبين واكتساب الخبرات منهم سوف أرد جميل الأهلي وأسعد الجماهير."

وردا على تواجده في القائمة المبدئية لمنتخب مصر بكأس الأمم، قال عبد الكريم "شرف كبير لي تواجدي في القائمة المبدئية للمنتخب الوطني، مما يمنحني ثقة ودوافع، حتى أصبح جاهزًا في أي وقت، وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق إنجاز كبير."

وأتم حديثه "لدي طموحات كبيرة للفترة المقبلة، أتدرب بقوة وأعمل على تجهيز نفسي دائمًا حتى اصبح على قدر المسئولية لتشريف النادي، وأتمنى أن أستمر في الحصول على ثقة جماهير الأهلي والعمل على إسعادهم دائمًا."

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مكونة من 28 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. تابع القائمة بالضغط هنا

حمزة عبد الكريم الأهلي
