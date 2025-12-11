كأس العرب - رينار: أهنئ منتخب فلسطين ولعبوا مباراة رائعة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - أمين عمر

أشاد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بأداء منتخب فلسطين بعد التفوق عليه بنتيجة 2-1 في كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

رينار عبر قناة دبي الرياضية: "علينا أن نهنئ منتخب فلسطين، لعبوا مباراة رائعة وقاتلوا وقدموا أداءً جيدا".

وأضاف "سعداء للتأهل لنصف النهائي وأيضا أقدم التهنئة لهم".

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ولم يخسر منتخب السعودية من فلسطين في 10 مواجهات بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات.

وينتظر منتخب السعودية الفائز من مباراة الغد بين الأردن والعراق.

