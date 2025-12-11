لتنفيذ مشروع قومي.. إخطار الزمالك بإيقاف أي تعاملات وإنشاءات في أرض مرسى مطروح

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 23:13

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نادي الزمالك بإيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة في أرض النادي بمرسى مطروح.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي عن تلقيه الخطاب بإيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة أو التي سبق لها إصدار تراخيص بناء على الأراضي، والمصايف الكائنة في منطقة خليج الغرام بمرسى مطروح لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياة بالمنطقة لتنفيذ مشروع قومي.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة الأهلي والزمالك وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد مباريات كأس مصر وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك

وأكمل الزمالك "تقرر عدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى."

وأتم النادي "كلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالرد على الخطاب المرسل للنادي من هيئة المجتمعات العمرانية."

وسحبت أرض الزمالك في أكتوبر منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

الزمالك أرض مرسى مطروح
نرشح لكم
حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع اعتراض وطرد وضربتي جزاء.. بتروجت يحقق فوزا قاتلا أمام دجلة بكأس العاصمة كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري ماركا: جيرونا مهتم بضم مصطفى شوبير الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة
أخر الأخبار
قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025 ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الأوروبي - 3 أهداف في 8 دقائق وثلاثي على الصدارة.. وروما يضرب سلتيك ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن ساعة | كأس العرب
حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع ساعة | الدوري المصري
قائمة مالي - ديانج في الوسط رفقة بيسوما.. ونيني ضمن اختيارات سانتفيت بأمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة جزر القمر - حضور ثلاثي الدوري السعودي.. وتألق زيد في كأس العرب يضمن تواجده 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة منتخب مصر - حسام حسن يضم 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025 3 ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - رينار: أهنئ منتخب فلسطين ولعبوا مباراة رائعة 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519010/لتنفيذ-مشروع-قومي-إخطار-الزمالك-بإيقاف-أي-تعاملات-وإنشاءات-في-أرض-مرسى-مطروح