لتنفيذ مشروع قومي.. إخطار الزمالك بإيقاف أي تعاملات وإنشاءات في أرض مرسى مطروح

أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نادي الزمالك بإيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة في أرض النادي بمرسى مطروح.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي عن تلقيه الخطاب بإيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة أو التي سبق لها إصدار تراخيص بناء على الأراضي، والمصايف الكائنة في منطقة خليج الغرام بمرسى مطروح لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياة بالمنطقة لتنفيذ مشروع قومي.

وأكمل الزمالك "تقرر عدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى."

وأتم النادي "كلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالرد على الخطاب المرسل للنادي من هيئة المجتمعات العمرانية."

وسحبت أرض الزمالك في أكتوبر منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.