كأس العرب - الدباغ: تفاصيل صغيرة تسببت في إقصائنا أمام السعودية

أوضح عدي الدباغ لاعب منتخب فلسطين أن تفاصيل صغيرة تسببت في خروج فريقه من كأس العرب 2025 على يد السعودية.

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وقال الدباغ لاعب منتخب فلسطين عبر الشارقة الرياضية: "هدفنا كان التأهل، وتلقينا هدفا ولعبنا بنفس العزيمة وتعادلنا، وفي بعض الأوقات كنا أفضل من منتخب السعودية".

وأضاف "تفاصيل صغيرة وبسبب قلة التركيز في الدقائق الأخيرة استقبلنا هدفا".

وأكمل "تأهلنا من مجموعة صعبة وأدينا مباراة كبيرة ضد السعودية، لعبنا ضد منتخبات متأهلة لكأس العالم، وسنتطور في البطولات القادمة لنصل لأبعد نقطة".

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ولم يخسر منتخب السعودية من فلسطين في 10 مواجهات بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات.

وينتظر منتخب السعودية الفائز من مباراة الغد بين الأردن والعراق.