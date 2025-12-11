كأس العرب - مدرب فلسطين: سيناريو المباراة كان غريبا ضد السعودية والقادم سيكون أفضل

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

إيهاب أبو جزر - فلسطين

تقبل إيهاب أبو جزر المدير الفني لـ منتخب فلسطين الخسارة من السعودية في كأس العرب بكل روح رياضية.

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وقال المدير الفني لـ منتخب فلسطين عبر الشارقة الرياضية: "أبارك لمنتخب سعودية على فوزه، ولعبنا مباراة كبيرة ونتقبل الخسارة بكل روح رياضية"

وأضاف "أظهرنا شخصية قوية لمنتخبنا ولعبنا 120 دقيقة وسيناريو المباراة كان غريبا".

وتابع "راضي عن أداء اللاعبين وكانوا أبطالا في ظل ظروف صعبة، نشكل منتخب مختلف والقادم سيكون أفضل".

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ولم يخسر منتخب السعودية من فلسطين في 10 مواجهات بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات.

وينتظر منتخب السعودية الفائز من مباراة الغد بين الأردن والعراق.

