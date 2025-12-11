اعتراض وطرد وضربتي جزاء.. بتروجت يحقق فوزا قاتلا أمام دجلة بكأس العاصمة

فاز بتروجت على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وبتلك النتيجة حصد بتروجت أول 3 نقاط ليتساوى مع البنك الأهلي والجونة في صدارة الترتيب.

وتضم المجموعة الثانية البنك الأهلي، والجونة، وبتروجت، والإسماعيلي، ومودرن سبورت، ووادي دجلة، وبيراميدز.

وكان بتروجت نجح في إقصاء وادي دجلة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر 27 نوفمبر الماضي بهدف نظيف.

تقدم إبراهيم البهنسي لصالح دجلة في الدقيقة 16، برأسية رائعة سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية للحارس.

نال بعدها البهنسي البطاقة الصفراء الثانية ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء في الدقيقة 30 بعد تدخل قوي ضد أحمد بحبح.

وتعادل لبتروجت مصطفى الجمل في الدقيقة 43، بعد خطأ قاتل من حارس دجلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة محمد ناصر ضربة جزاء لصالح وادي دجلة في الدقيقة 90، قبل أن يستدعيه حكم الفيديو ليقرر إلغاء ضربة الجزاء.

ارتدت الكرة وفي هجمة لبتروجت في الدقيقة 93 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بتروجت، ليقرر ليعترض لاعبو دجلة على حكم المباراة ويقررون عدم استكمال اللعب، لتتوقف المباراة 5 دقائق.

عاد لاعبو دجلة للمباراة، ونجح أدهم حامد لاعب بتروجت في تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 90+11 ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

