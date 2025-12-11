كأس العرب - السعودية إلى نصف النهائي بعد 120 دقيقة مثيرة ضد فلسطين

تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ولم يخسر منتخب السعودية من فلسطين في 10 مواجهات بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات.

وينتظر منتخب السعودية الفائز من مباراة الغد بين الأردن والعراق.

التشكيل

أعتمد هيرفي رينار على التشكيل الأساسي بعد إراحة مجموعة من اللاعبين ضد المغرب في الجولة الأخيرة من المجموعات.

وبدأ حامد حمدان وعدي الدباغ في تشكيل فلسطين الأساسي، وجلس خالد النبريص على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وفي الدقيقة 26 تحصل حامد حمدان على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن المباراة المقبلة.

وفي الدقيقة 42 منع حامد حمدان بلمسة رائعة فراس البريكان من تسجيل الهدف الأول للسعودية.

شوط أول انتهى سلبيا. وفي الشوط الثاني تحصل سالم الدوسري على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تعرضه للعرقلة من محمد صالح.

انبرى لها فراس البريكان وسجلها في الشباك في الدقيقة 58 متقدما للأخضر.

وأدرك عدي الدباغ التعادل بعد استلام رائع وتسديدة على يسار الحارس من داخل الـ 18 لمنتخب فلسطين في الدقيقة 65.

وسجل محمد كنو هدفا ألغي سريعا بداعي التسلل في الدقيقة 90+3.

واحتسب أمين عمر ركلة جزاء للسعودية في الدقيقة 90+5 بداعي وجود لمسة يد على محمد صالح لكنها ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 115 سجل كنو برأسية بعد عرضية سالم الدوسري هدف التقدم.

أهدر عدي الدباغ فرصة محققة في الدقيقة 119 وأشهر الحكم راية التسلل لتنتهي المباراة بفوز السعودية 2-1.

