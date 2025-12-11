ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 21:38

كتب : حامد وجدي

ممدوح عيد

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز على ضرورة أن يقاتل فريقه خلال كأس إنتركونتينينتال من أجل إسعاد الشعب المصري.

ويستعد بيراميدز للقاء فلامنجو يوم السبت المقبل في كأس التحدي، والفائز سيتأهل إلى النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز للصحفيين: "شرف ومسؤولية كبير أن نمثل مصر وإفريقيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري، وسنحاول رفع رأس المصريين يوم السبت المقبل داخل وخارج البلاد".

وأكمل "كنا نتمنى وصول منتخب مصر لأبعد نقطة في كأس العرب، ووجودنا في هذا الوقت بقطر يأتي من أجل إسعادهم وتشريف الكرة المصرية".

وأردف "ننتظر الحضور الجماهيري، ونعرف الحس الوطني للمصريين خارج البلاد في أي شيء يتعلق بمصر، ونتمنى كل الدعم منهم لأنه سيُحدث الفارق معنا، وبوجودهم سنشعر أننا نلعب في أرضنا ونأمل أن نسعدهم".

وأتم "رسالتي للاعبين؟ أن نواصل ما نفعله وأن نعمل بتواضع ونقدم كل ما وسعنا ونخلص في كل ثانية وفرصة لنحقق الفوز".

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.

