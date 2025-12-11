إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 21:33

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - فاركو - إيفرتون

شدد إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز أن فريقه سيواجه فلامنجو بضغوط أقل في كأس إنتركونتينتيتال 2025.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتينتيتال 2025 في قطر يوم السبت المقبل.

وقال إيفرتون لاعب بيراميدز لوسائل إعلام برازيلية: "بيراميدز فريق قوي جدا من الناحية البدنية، وندافع بشكل ممتاز. والدوري المصري، في حد ذاته، ليس سهلاً، إنه دوري يتطلب قوة بدنية كبيرة، لذلك، أعتقد أن هذه هي نقطة قوة الفريق".

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة

وأضاف "نعرف أن فلامنجو فريق كبير، منذ فوزهم بلقب كوبا ليبرتادوريس، نتحدث عنهم، ويتم سؤالي عن الفريق، ودائما أوضح لهم الأمور، الآن نعرف أكثر عن فلامنجو والجودة التي يمتلكها الفريق".

وأردف مازحا "هل كنت تعلم أن الفريق يضم لاعبا يحمل اسم زيكو عند انضمامك؟ في البداية ظننت أن الاسم تكريما له، هناك زيكو ودونجا أيضا في الفريق، لكن لا أعرف السبب هل لتشابه الأسماء؟ لكنه ليس تكريما، كان الأمر مضحكا".

وواصل "احتمالية مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتينينتال على لقب بطل العالم مع نادي يمتلك تاريخا قصيرا مع الكثير من النجاحات".

وأكمل "كلاعب لدي فرصة، سأجد نفسي أواجه أكبر فرق العالم، أعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ النادي، وبالنسبة لي كلاعب أعتقد أن مواجهة أكبر فرق العالم، بطل أوروبا، تبدو كأنك تعيش في رحلة استكشافية، الجميع هنا يحلم، وأعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ النادي".

وواصل "النادي حديث تأسس منذ 10 سنوات ويكبر موسم تلو الآخر، نفكر في مباراة تلو الأخرى، بدأنا مع أهلي جدة والآن لدينا فلامنجو وهم المرشحين للفوز ونعلم ذلك".

وأتم "لكن لا نشعر بالضغوط وليس لدينا ما نخسره، علينا أن نستفيد من تلك الأفضلية ونقدم أفضل ما لدينا، هي 90 دقيقة وسنرى ماذا سيحدث".

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.

إيفرتون دا سيلفا بيراميدز فلامنجو كأس إنتركونتنينتال
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007
أخر الأخبار
كأس العرب - السعودية إلى نصف النهائي بعد 120 دقيقة مثيرة ضد فلسطين 5 دقيقة | كأس العرب
كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري 54 دقيقة | الكرة المصرية
إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية 59 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519002/إيفرتون-هذه-نقطة-قوة-بيراميدز-ضد-فلامنجو-أشعر-أنني-أعيش-في-رحلة-استكشافية