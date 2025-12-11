إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية

شدد إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز أن فريقه سيواجه فلامنجو بضغوط أقل في كأس إنتركونتينتيتال 2025.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتينتيتال 2025 في قطر يوم السبت المقبل.

وقال إيفرتون لاعب بيراميدز لوسائل إعلام برازيلية: "بيراميدز فريق قوي جدا من الناحية البدنية، وندافع بشكل ممتاز. والدوري المصري، في حد ذاته، ليس سهلاً، إنه دوري يتطلب قوة بدنية كبيرة، لذلك، أعتقد أن هذه هي نقطة قوة الفريق".

وأضاف "نعرف أن فلامنجو فريق كبير، منذ فوزهم بلقب كوبا ليبرتادوريس، نتحدث عنهم، ويتم سؤالي عن الفريق، ودائما أوضح لهم الأمور، الآن نعرف أكثر عن فلامنجو والجودة التي يمتلكها الفريق".

وأردف مازحا "هل كنت تعلم أن الفريق يضم لاعبا يحمل اسم زيكو عند انضمامك؟ في البداية ظننت أن الاسم تكريما له، هناك زيكو ودونجا أيضا في الفريق، لكن لا أعرف السبب هل لتشابه الأسماء؟ لكنه ليس تكريما، كان الأمر مضحكا".

وواصل "احتمالية مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتينينتال على لقب بطل العالم مع نادي يمتلك تاريخا قصيرا مع الكثير من النجاحات".

وأكمل "كلاعب لدي فرصة، سأجد نفسي أواجه أكبر فرق العالم، أعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ النادي، وبالنسبة لي كلاعب أعتقد أن مواجهة أكبر فرق العالم، بطل أوروبا، تبدو كأنك تعيش في رحلة استكشافية، الجميع هنا يحلم، وأعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ النادي".

وواصل "النادي حديث تأسس منذ 10 سنوات ويكبر موسم تلو الآخر، نفكر في مباراة تلو الأخرى، بدأنا مع أهلي جدة والآن لدينا فلامنجو وهم المرشحين للفوز ونعلم ذلك".

وأتم "لكن لا نشعر بالضغوط وليس لدينا ما نخسره، علينا أن نستفيد من تلك الأفضلية ونقدم أفضل ما لدينا، هي 90 دقيقة وسنرى ماذا سيحدث".

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.