وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري

كشف زهير داري وكيل أشرف داري مدافع الأهلي، عن حقيقة دخول اللاعب في صفقة تبادلية مع يوسف بلعمري ظهير الرجاء المغربي.

وكشف زهير في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتفاوض معنا للدخول في صفقة تبادلية مع يوسف بلعمري".

وأكمل وكيل داري "اللاعب لم يتلق عروضا للرحيل".

وخاض أشرف داري هذا الموسم 3 مباريات في بطولة الدوري بإجمالي دقائق لعب 215 دقيقة، نظرا لإصابته.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، في تصريحات الشهر الماضي، أن أشرف داري يشارك في تدريجيا في التدريبات الجماعية وفقا للبرنامج التأهيلي الخاص به.

وانضم داري إلى الأهلي في صيف 2024 قادما من بريست الفرنسي.

ويمتد تعاقد داري مع الأهلي حتى صيف 2028.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد لاعب الرجاء.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة برلمان سبور المغربية أن يوسف بلعمري قد رفض بشكل رسمي تجديد تعاقده مع الرجاء بعدما أبلغ وكيله مسؤولي الفريق بالقرار النهائي.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.