منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

استأنف منتخب مصر الأول تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب الشهر الجاري.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وخاض المنتخب تدريبه المسائي بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وشهد المران تدريبات بدنية وجمل فنية وتقسيمة.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وتواجد جميع اللاعبين في المران باستثناء لاعبي بيراميدز الأربعة، والمحترفين الستة.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب، أعلن قائمة مبدئية مكونة من 28 لاعبا لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر
