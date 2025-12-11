الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي

حصد جايمي فاردي لاعب كريمونيسي جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر 2025 في الدوري الإيطالي.

وانضم فاردي لـ كريمونيسي الصيف الحالي بعد مسيرة طويلة مع ليستر سيتي.

وتفوق فاردي على مايك ماينيان حارس ميلان وديفيد نيرس جناح نابولي ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر وليو أوستيجارد مدافع جنوى ونيكولو زانيولو لاعب وسط أودينيزي.

وسجل فاردي 3 أهداف بين الجولات 10 و13 بواقع هدف ضد يوفنتوس وثنائية ضد بولونيا.

La favola non è finita, ha solo trovato un nuovo capitolo. 🔥 Jamie Vardy è il Player of the Month di novembre 👑 Ora su #FC26#POTM #SerieAEnilive @easportsfcit pic.twitter.com/J3urq6JcYD — Lega Serie A (@SerieA) December 11, 2025

وإجمالا سجل فاردي 4 أهداف في 10 مباريات هذا الموسم من الدوري الإيطالي.

وأصبح فاردي أول لاعب إنجليزي يحقق الجائزة التي بدأت في موسم 2019-2020.

كما بات أول لاعب من كريمونيسي يحصد الجائزة.

وفاز بالجائزة الموسم الحالي كل من كينيان يلديز في أغسطس وكريستيان بوليسيتش في سبتمبر وفرانك أنجيسا في أكتوبر.