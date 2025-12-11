كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري

فرض التعادل السلبي نفسه بين الاتحاد السكندري والمصري في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وأقيم اللقاء على استاد السويس الجديد في الخامسة عصرا لحساب المجموعة الثالثة.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين للمصري بداعي التسلل.

وتعرض محمود علاء لاعب الاتحاد للإصابة في الرأس في نهاية الشوط الأول.

ويعد ذلك التعادل السلبي الأول في النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر.

وبدأت مباريات المجموعة بتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 وفوز زد على سموحة بهدف دون رد.

ويتصدر زد الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه المصري والاتحاد والزمالك والكهرباء بنقطة ثم يأتي حرس الحدود وسموحة بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى ربع النهائي، فيما يتأهل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث إلى ربع النهائي.