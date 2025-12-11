كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد السكندري

فرض التعادل السلبي نفسه بين الاتحاد السكندري والمصري في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وأقيم اللقاء على استاد السويس الجديد في الخامسة عصرا لحساب المجموعة الثالثة.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين للمصري بداعي التسلل.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - خربين: خسرنا أمام أحد أقوى فرق العالم.. وهذا سبب مشاركتي متأخرا زيكو: والدي حكى لي عن أسطورة فلامنجو.. وسعيد بمواجهة الفريق الذي مثله كلاعب كأس العرب - أزارو: نصف النهائي سيكون صعبا مثل ربع النهائي تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007

وتعرض محمود علاء لاعب الاتحاد للإصابة في الرأس في نهاية الشوط الأول.

ويعد ذلك التعادل السلبي الأول في النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر.

وبدأت مباريات المجموعة بتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 وفوز زد على سموحة بهدف دون رد.

ويتصدر زد الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه المصري والاتحاد والزمالك والكهرباء بنقطة ثم يأتي حرس الحدود وسموحة بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى ربع النهائي، فيما يتأهل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث إلى ربع النهائي.

الاتحاد السكندري المصري كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007
أخر الأخبار
كأس العرب - السعودية إلى نصف النهائي بعد 120 دقيقة مثيرة ضد فلسطين 4 دقيقة | كأس العرب
كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري 54 دقيقة | الكرة المصرية
إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية 59 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518995/كأس-عاصمة-مصر-التعادل-السلبي-يفرض-نفسه-بين-الاتحاد-والمصري