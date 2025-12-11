زيكو: والدي حكى لي عن أسطورة فلامنجو.. وسعيد بمواجهة الفريق الذي مثله كلاعب

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 19:29

كتب : حامد وجدي

زيكو - بتروجت - بيراميدز

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب بيراميدز عن ارتباط لقبه بـ اسم "زيكو" أسطورة البرازيل وفلامنجو السابق.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتينتيتال 2025 في قطر يوم السبت المقبل.

وقال لاعب بيراميدز لوسائل إعلام برازيلية: "شرف كبير أن أواجه فلامنجو، والدي دائما كان يحكي لي عن زيكو أسطورة الفريق، وكم هو لاعب رائع وشاهدت فيديوهات كثيرة له، وسعيد بأنني سأواجه الفريق الذي مثله كلاعب".

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - زيكو وماييلي يقودان الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في أبطال إفريقيا زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة زيكو: الكأس الآن في مصر.. وسنركز على ما هو قادم

وأضاف "لا أعرف زيكو بشكل شخصي لكنني شاهدت الكثير من الفيديوهات له".

وأتم "فلامنجو فريق قوي وشاهدنا مباراتهم أمس، لديهم لاعبين رائعين كبيرة وسنحاول تحقيق الفوز".

زيكو أسطورة البرازيل بدأ مسيرته في فلامنجو وسجل خلال فترتين 508 هدفا وهو الهدف التاريخي للنادي.

وتوج زيكو مع فلامنجو بـ 13 لقبا ما جعله ثالث أكثر لاعبا تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي بعد برونو هنريكي وجيورجان دي أراساكيتا ثنائي الفريق الحالي.

وحقق زيكو مع البرازيل 4 ألقاب وحل ثالثا في كأس العالم 1978 وكوبا أمريكا 1979 وكان من أعضاء الجيل التاريخي للسامبا في كأس العالم 1982.

وانضم زيكو لبيراميدز الموسم الحالي قادما من زد وخاض 19 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

لاعب بيراميدز بدأ مسيرته في جمهورية شبين وانتقل لحرس الحدود تألق ومنه انضم لزد في 2023 وانضم لبيراميدز الصيف الحالي.

مصطفى زيكو زيكو كأس إنتركونتنينتال بيراميدز فلامنجو
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري
أخر الأخبار
كأس العرب - السعودية إلى نصف النهائي بعد 120 دقيقة مثيرة ضد فلسطين 4 دقيقة | كأس العرب
كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري 54 دقيقة | الكرة المصرية
إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية 59 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518993/زيكو-والدي-حكى-لي-عن-أسطورة-فلامنجو-وسعيد-بمواجهة-الفريق-الذي-مثله-كلاعب