زيكو: والدي حكى لي عن أسطورة فلامنجو.. وسعيد بمواجهة الفريق الذي مثله كلاعب

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب بيراميدز عن ارتباط لقبه بـ اسم "زيكو" أسطورة البرازيل وفلامنجو السابق.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتينتيتال 2025 في قطر يوم السبت المقبل.

وقال لاعب بيراميدز لوسائل إعلام برازيلية: "شرف كبير أن أواجه فلامنجو، والدي دائما كان يحكي لي عن زيكو أسطورة الفريق، وكم هو لاعب رائع وشاهدت فيديوهات كثيرة له، وسعيد بأنني سأواجه الفريق الذي مثله كلاعب".

وأضاف "لا أعرف زيكو بشكل شخصي لكنني شاهدت الكثير من الفيديوهات له".

وأتم "فلامنجو فريق قوي وشاهدنا مباراتهم أمس، لديهم لاعبين رائعين كبيرة وسنحاول تحقيق الفوز".

زيكو أسطورة البرازيل بدأ مسيرته في فلامنجو وسجل خلال فترتين 508 هدفا وهو الهدف التاريخي للنادي.

وتوج زيكو مع فلامنجو بـ 13 لقبا ما جعله ثالث أكثر لاعبا تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي بعد برونو هنريكي وجيورجان دي أراساكيتا ثنائي الفريق الحالي.

وحقق زيكو مع البرازيل 4 ألقاب وحل ثالثا في كأس العالم 1978 وكوبا أمريكا 1979 وكان من أعضاء الجيل التاريخي للسامبا في كأس العالم 1982.

وانضم زيكو لبيراميدز الموسم الحالي قادما من زد وخاض 19 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

لاعب بيراميدز بدأ مسيرته في جمهورية شبين وانتقل لحرس الحدود تألق ومنه انضم لزد في 2023 وانضم لبيراميدز الصيف الحالي.