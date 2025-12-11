كأس العرب - أزارو: نصف النهائي سيكون صعبا مثل ربع النهائي

أبدى وليد أزارو مهاجم منتخب المغرب سعادته بالفوز على سوريا والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

وقال أزارو في تصريحاته لقناة الكاس: "أشكر اللاعبين على جهدهم. قدمنا أقصى ما لدينا".

وأضاف "نحن عائلة واحدة والكل يساعد الآخر، ونشكر جماهير المغرب التي تأتي بعدد كبير في كل مرة".

وأكمل "الآن يجب أن ننهي أمر هذه المباراة لنركز في المباراة المقبلة".

واختتم "كل مباراة تكون صعبة ولها حساباتها. مباراة ربع النهائي كانت صعبة وبالتأكيد نصف النهائي سيكون صعبا".

وفاز المغرب على سوريا بهدف دون رد، في أولى مباريات ربع نهائي كأس العرب.

سجل وليد أزارو الهدف الوحيد في الدقيقة 79، من متابعة لتسديدة منير شعير العائدة من الحارس.

النتيجة قادت المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب.

وينتظر أسود الأطلس الفائز بين الجزائر والإمارات.

على الجانب الآخر تلعب فلسطين مع السعودية، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من الأردن والعراق.