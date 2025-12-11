كأس العرب - خربين: خسرنا أمام أحد أقوى فرق العالم.. وهذا سبب مشاركتي متأخرا

يعتبر عمر خربين لاعب منتخب سوريا، أن فريقه خسر أمام أحد أقوى فرق العالم.

وودع منتخب سوريا كأس العرب من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف.

وتأهل منتخب المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الإمارات ضد الجزائر في المربع الذهبي.

وقال خربين عبر قناة الكاس: "خسرنا أمام أحد أقوى الفرق في العالم".

وقدم الشكر للجماهير "شكرا للجماهير السورية على حضورها وأتمنى ان يثقوا فينا".

وعن مشاركته متأخرا في المباراة، رد مهاجم المنتخب السوري "كنا نأمل الوصول إلى الوقت الإضافي".

وظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى سجل وليد أزراو هدف الفوز في الدقيقة 79 من متابعة لتسديدة منير شعير العائدة من الحارس.

وشارك خربين في الدقيقة 82 بدلا من أنطونيو يعقوب.

وفاز المغرب على سوريا بهدف دون رد، في أولى مباريات ربع نهائي البطولة.

وينتظر أسود الأطلس الفائز بين الجزائر والإمارات.

على الجانب الآخر تلعب فلسطين مع السعودية، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من الأردن والعراق.