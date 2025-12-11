مباشر كأس العرب - فلسطين (1)-(1) السعودية.. إلى شوطين إضافيين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين ضد السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب السعودية مع فلسطين على استاد لوسيل في السابعة والنصف مساءً.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الأردن والعراق المقرر إقامتها غدا الجمعة في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــا

--

إلى شوطين إضافيين

ق 90+7: إلغاء ركلة جزاء وإلى شوطين إضافيين

ق 90+5: ركلة جزاء على محمد صالح مدافع فلسطين بسبب ركلة جزاء

ق 90+3: هدف غير محتسب للسعودية على كنو

ق 70: العارضة تمنع تسديدة علي مجرشي

ق 65: جووول الدباغ يسجل التعادل سريعا بعد عرضية.. تسلم الكرة وسدد على يسار الحارس

ق 58: جووول فراس البريكان يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 55: ركلة جزاء للسعودية بعد تعرض سالم الدوسري للعرقلة من محمد صالح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عرضية سالم الدوسري يبعدها الحارس ويشتتها الدفاع في الوقت المناسب قبل أن يصل لها فراس البريكان

ق 26: بطاقة صفراء لحامد حمدان وسيغيب عن اللقاء المقبل في حال تأهل فلسطين للمربع الذهبي

بداية اللقاء