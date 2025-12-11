كأس العرب - السكتيوي: عرفنا كيف نفوز على سوريا.. ونتحسن خلال مشوارنا في البطولة

أشاد طارق السكتيوي المدير الفني لـ منتخب المغرب بأداء فريقه في مواجهة سوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الإمارات ضد الجزائر في المربع الذهبي.

وقال المدير الفني لـ منتخب المغرب عبر قناة الكاس: "مباراة كانت صعبة، منتخب سوريا منضبط تكتيكيا ويلعب بروح كبيرة وهذا ما ظهر عليه من قبل وكان منافسا قويا لنا اليوم".

وأضاف "عرفنا أن المفتاح الفوز باللقاء هو الاستحواذ على الكرة والصبر وعدم التسرع، وتحسنّ الأداء في الشوط الثاني".

وأردف "نتطور ونتحسن في مشوار البطولة، وفي كل مباراة نصبح أفضل".

وأكمل "لدينا لاعبين مرهقين بدنيا لكن مع ذلك يلعبون بقلب وحب الوطن للدفاع عن الكرة المغربية وأشكرهم على ذلك".

وأتم "الجزائر أم الإمارات؟ كلما تصل لمراحل متقدمة تصبح المباريات أًصعب، وسننتظر الفائز في نصف النهائي".

وفاز المغرب على سوريا بهدف دون رد، في أولى مباريات ربع نهائي البطولة.

وينتظر أسود الأطلس الفائز بين الجزائر والإمارات.

على الجانب الآخر تلعب فلسطين مع السعودية، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من الأردن والعراق.