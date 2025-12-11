كأس العرب - أزارو يظفر بالهدية الكبرى.. المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على سوريا

رغم كل محاولات إلياس هدايا واستبسال الدفاع السوري، انتزع منتخب المغرب تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب.

وفاز المغرب على سوريا بهدف دون رد، في أولى مباريات ربع نهائي البطولة.

وافتتح إلياس هدايا حارس مرمى سوريا عرض تألقه بالتصدي لرأسية أمين زحزوح في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 28 وبعد مراجعة تقنية الفيديو، رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لسوريا.

وكاد المغرب يسجل بتسديدة وليد الكرتي التي أبعدها الدفاع على خط المرمى في الدقيقة 53.

وأخيرا أتى الهدف بتسديدة وليد أزارو في الدقيقة 79، من متابعة لتسديدة منير شعير العائدة من الحارس.

وفي الدقيقة 92 غادر محمد مفيد لاعب المغرب ببطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

النتيجة قادت المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب.

وينتظر أسود الأطلس الفائز بين الجزائر والإمارات.

على الجانب الآخر تلعب فلسطين مع السعودية، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من الأردن والعراق.