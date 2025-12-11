خبر في الجول - حسام حسن يستقر على اصطحاب قائمة الـ28 لاعبا بالكامل إلى المغرب

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 18:38

كتب : محمد جمال

حسام حسن - المدير الفني لـ منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على القائمة النهائي المتوجهة إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن استقر على اصطحاب القائمة بالكامل المكونة من 28 لاعبا والتي أعلن عنها سابقا لمعسكر ديسمبر.

ويخوض المنتخب مرانه مساء اليوم، على أن يتم الإعلان رسميا عن القائمة في تمام التاسعة مساءً.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويحق لكل منتخب اصطحاب بحد أقصى 28 لاعبا في البطولة، على أن يختار الجهاز الفني 23 لاعبا لقائمة كل مباراة.

وسيتحمل "كاف" تكلفة إقامة 23 لاعبا خلال البطولة، على أن يتحمل اتحاد كل منتخب تكاليف اللاعبين الإضافيين.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى المغرب لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الإفريقية
