تشكيل كأس العرب - سالم يقود هجوم السعودية.. وحمدان والدباغ أساسيان مع فلسطين

يعود سالم الدوسري لقيادة هجوم منتخب السعودية في ثاني مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025، فيما يبدأ حامد حمدان وعدي الدباغ في تشكيل فلسطين الأساسي.

ويلتقي منتخب السعودية مع فلسطين على استاد لوسيل في السابعة والنصف مساءً.

وغاب الدوسري عن لقاء المغرب في دور المجموعات لحصوله على راحة بعد ضمان التأهل عقب نهاية الجولة الثانية.

وجاء تشكيل السعودية

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي – وليد الأحمد – حسان تمبكتي – نواف بوشل

الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو

الهجوم: صالح أبو الشامات – فراس البريكان – سالم الدوسري

فيما جاء تشكيل فلسطين

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: ميلاد تيرمانيني – محمد صالح – وجدي نبهان – مصعب البطاط

الوسط: عميد صوافطة – عميد محاجنة – حامد حمدان

الهجوم: تامر صيام – عدي الدباغ – زيد القنبر

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الأردن والعراق المقرر إقامتها غدا الجمعة في نصف النهائي.