الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك تأجيل مباراة الفريق ضد بلدية المحلة بكأس مصر لمدة 24 ساعة.

وكشف اتحاد الكرة أمس الأربعاء مواعيد مباريات دور الـ 32 المتبقية من كأس مصر بالإضافة لـ 3 مباريات من دور الـ 16.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك عبر المركز الإعلامي: "أرسلنا طلبا عاجلا لاتحاد الكرة في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ 32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على استاد المقاولون العرب".

وأوضح "اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على استاد المقاولون العرب".

وجاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ32 كالتالي:

الأهلي × وي.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على ستاد السلام.

الزمالك × بلدية المحلة.. يوم الأحد 28 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرا على استاد المقاولون العرب

بيراميدز × مسار.. يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 5 مساءً.على استاد بتروسبورت

المصري × دكرنس .. يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 2:30 مساءً على استاد السويس الجديد

سيراميك كليوباترا × أبو قير للأسمدة.. يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الساعة 2:30 مساءً على استاد المقاولون العرب

زد × ألو إيجيبت.. يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد السلام

موردن سبورت × القناة.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد بتروسبورت

كما تحددت مواعيد دور الـ16 في المواجهات الثلاث التي تحددت، وجاءت كالتالي:

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 5 مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري

البنك الأهلي × إنبي.. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد هيئة قناة السويس

حرس الحدود × سموحة.. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد حرس الحدود