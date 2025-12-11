"لن تقل مدة غيابه عن 3 أشهر".. الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارس الفريق

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

عبد الله جمال - الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، تفاصيل إصابة الحارس عبد الله جمال التي تعرض لها خلال مواجهة الجونة.

وخسر الإسماعيلي أمام الجونة بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من كأس الرابطة.

وكشف مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، عبر موقع النادي الرسمي: "أصيب اللاعب بخلع في مفصل الكتف الأيمن، وسيتم عرضه على استشاري في القاهرة يوم السبت المقبل لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي، ومن ثم خطة العلاج وتحديد مدة الغياب، التي لن تقل عن 3 أشهر".

وأضاف طبيب الفريق "حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على الاطمئنان على حالة اللاعب فور إصابته".

وأتم بيان الإسماعيلي "وجه المجلس بضرورة توفير أفضل أوجه الرعاية للحارس الشاب من أجل عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن".

في استاد الإسماعيلية تقدم الجونة بهدف محمد عمار العكسي في الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية حولها بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 69 سجل عبد الكريم مصطفى هدف التعادل من ركلة جزاء للدراويش.

وفي الدقيقة 77 أعاد صابر الشيمي برأسية التقدم للجونة.

وسجل محمد النحاس هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 90+5 بعد تحصله على ركلة جزاء.

وارتقى الجونة للمركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف البنك الأهلي المتصدر بعد فوزه الكبير على بيراميدز بنتيجة 6-1.

وتضم المجموعة أيضا فرق بتروجت ووادي دجلة ومودرن سبورت.

الإسماعيلي عبد الله جمال كأس عاصمة مصر كأس الرابطة
