مصدر من سموحة لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية بسبب خوض 4 مباريات في 10 أيام

تقدم نادي سموحة بشكوى رسمية لكل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية بسبب خوض 4 مباريات خلال 10 أيام.

ويلعب سموحة خلال الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري أربع مباريات بعد إعلان اتحاد الكرة موعد مباريات كأس مصر.

وكشف مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "تقدمنا بشكوى رسمية إلى كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب تحديد إقامة 4 مباريات للفريق خلال 10 أيام فقط بين كأس عاصمة مصر وكأس مصر".

وتابع "تواصلنا مع رابطة الأندية لكنهم أبلغونا بأن جدول كأس العاصمة تم إعلانه مسبقا قبل تحديد اتحاد الكرة مواعيد كأس مصر".

وأضاف "نطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة ثمن النهائي أمام حرس الحدود بسبب صعوبة خوض 4 مباريات في 10 أيام".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتسبب ضغط المباريات في فترة قصيرة بعد فترة من الراحة في إصابة اللاعبين".

وتأتي مباريات سموحة خلال تلك الفترة كالآتي:

يوم 20 ديسمبر ضد نادي الاتحاد - كأس عاصمة مصر

يوم 25 ديسمبر ضد الزمالك - كأس عاصمة مصر

يوم 28 ديسمبر ضد حرس الحدود - ثمن نهائي كأس مصر

يوم 30 ديسمبر ضد كهرباء الإسماعيلية - كأس عاصمة مصر