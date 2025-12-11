تقرير أردني: الاتفاق السعودي ينافس الأهلي على النعيمات

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 17:00

كتب : محمود حمدي

يزن النعيمات

دخل نادي الاتفاق السعودي في سباق التعاقد مع الأردني يزن النعيمات.

ويلعب النعيمات ضمن صفوف العربي القطري.

وبحسب منصة (A ONE TV) الأردنية فإن الاتفاق السعودي دخل في منافسة قوية مع الأهلي لضم يزن النعيمات مهاجم العربي القطري في الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي يزن النعيمات يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضمه تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي

وأوضحت التقارير ذاتها أن الاتفاق تواصل مع العربي لمعرفة طلباته المالية للتعاقد مع النعيمات.

وذكرت التقارير أن عرض الاتفاق المالي قد يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنوي الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن في كأس العرب الجارية بقطر، وسجل النعيمات هدفا في المنتخب الإماراتي بالجولة الافتتاحية.

وخاض النعيمات 8 مباريات مع العربي القطري في الدوري هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل اللاعب الأردني ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف واحد.

ويلعب النعيمات في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.

يزن النعيمات الأهلي الاتفاق السعودي
نرشح لكم
الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة "لن تقل مدة غيابه عن 3 أشهر".. الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارس الفريق مصدر من سموحة لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية بسبب خوض 4 مباريات في 10 أيام موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم ارتبط اسمه بـ الأهلي.. رئيس الرجاء: لا ننوي الاستغناء عن بلعمري كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على الإسماعيلي بالـ 3.. والبانوبي يقود زد لفوز مثير أمام سموحة الشحات: الأهلي من يصنع النجوم.. وأعتز بعلاقتي القوية بجماهير النادي كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر
أخر الأخبار
تشكيل كأس العرب - سالم يقود هجوم السعودية.. وحمدان والدباغ أساسيان مع فلسطين دقيقة | كأس العرب
الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة 28 دقيقة | الكرة المصرية
"لن تقل مدة غيابه عن 3 أشهر".. الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارس الفريق 30 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا ينتقد فيفا بسبب موعد انضمام اللاعبين قبل الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من سموحة لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية بسبب خوض 4 مباريات في 10 أيام ساعة | الدوري المصري
الكشف عن سبب وضع مهاجم المغرب في القائمة الاحتياطية لأمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير أردني: الاتفاق السعودي ينافس الأهلي على النعيمات ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن بالخسارة بصعوبة أمام أورلاندو في كأس العالم للأندية ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518980/تقرير-أردني-الاتفاق-السعودي-ينافس-الأهلي-على-النعيمات