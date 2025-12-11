تقرير أردني: الاتفاق السعودي ينافس الأهلي على النعيمات

دخل نادي الاتفاق السعودي في سباق التعاقد مع الأردني يزن النعيمات.

ويلعب النعيمات ضمن صفوف العربي القطري.

وبحسب منصة (A ONE TV) الأردنية فإن الاتفاق السعودي دخل في منافسة قوية مع الأهلي لضم يزن النعيمات مهاجم العربي القطري في الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الاتفاق تواصل مع العربي لمعرفة طلباته المالية للتعاقد مع النعيمات.

وذكرت التقارير أن عرض الاتفاق المالي قد يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنوي الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن في كأس العرب الجارية بقطر، وسجل النعيمات هدفا في المنتخب الإماراتي بالجولة الافتتاحية.

وخاض النعيمات 8 مباريات مع العربي القطري في الدوري هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل اللاعب الأردني ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف واحد.

ويلعب النعيمات في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.