كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن بالخسارة بصعوبة أمام أورلاندو في كأس العالم للأندية

اختتم فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية بخسارة ثالثة.

ويخوض الزمالك منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وخسر الزمالك بصعوبة أمام أورلاندو الأمريكي بثلاثة أشواط دون مقابل (21-25، 16-25، 24-26).

وكان الزمالك قد خسر أول مباراتين أمام كل من برايا البرازيلي وكونيجليانو الإيطالي.

وتستضيف البرازيل منافسات البطولة بالنسخة الجارية.

وتأهل كل من برايا وكونيجليانو إلى نصف النهائي بعد الفوز في أول جولتين.

وتترأس بعثة سيدات الزمالك، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة الزمالك 14 لاعبة وهن:

نورا عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديتش.